Vogelsmokkelaars moeten SRD 10.000 boete per vogel betalen

P.L. (68) en U.T. (67) die vanuit Suriname op vertrek stonden naar Nederland waren respectievelijk op zondag 16 en dinsdag 25 april tijdens visitatie door leden van de airport security op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven aangehouden op verdenking van overtreding van de wet tegen smokkelen.

Bij P.L. werden in zijn handbagage 21 zangvogels aangetroffen, terwijl U.T. 11 vogels bij zich had. Bij de eerste smokkel werd gebruikt gemaakt van een kooi in de handbagage waarin de vogels werden geplaatst. Bij de tweede smokkel werden de vogels luguber in tandpastadozen geplaatst, meldt de afdeling Natuurbeheer van de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB).

De zangvogels waren van onder meer het soort Twa Twa en Picolets en zijn totaal beschermd. Er is een boeteoplegging van SRD 10.000 per vogel.

De verdachten werden in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na het voldoen van de boete werd het tweetal na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden. De vogels werden door de LBB-manschappen in de vrije natuur losgelaten.

LBB attendeert erop dat invoer en uitvoer van in het wild levende dieren en planten, zo ook delen ervan en of producten vervaardigd uit delen ervan vergunningplichtig is. Personen kunnen daarvoor terecht bij het kantoor van Suriname Forest Service aan de Cornelis Jongbawstraat nummer 11-12.