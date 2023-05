Abiamofo over verhoging gascilinderprijzen: “We kunnen niet met drie verhogingen tegelijk komen”

De Surinaamse regering zal de verhoging van de prijs van gascilinders voorlopig nog aanhouden. Volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen kan de samenleving niet tegelijk met drie verhogingen worden geconfronteerd.

De bewindsman sprak hierover woensdag kort voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM) vergadering.

Abiamofo stelde dat voor nu de elektriciteitstarieven per 1 juni zijn verhoogd. Stapsgewijs zal ook de prijs van water vanaf 1 juli worden opgetrokken. Op verzoek van Abiamofo heeft de elektriciteitstarievencommissie wel een verkoopprijs voor de gascilinders vastgesteld.

“Nu zijn ze gekomen op een prijs die overeenkomt met de prijs die wij vooraf ook hadden berekend. Nu moet er een ingangsdatum vastgesteld worden. We hebben dus nog geen besluit genomen. We hebben gezegd voor nu eerst elektriciteit en daarna water in kleine stappen. We kunnen niet met drie verhogingen tegelijk komen”, stelt de minister.

Hij voegt eraan toe dat de NV EBS nog steeds de prijs van gas subsidieert uit de inkomsten van elektriciteit. En voor elke gascilinder van 28 lbs, subsidieert het staatsbedrijf voor 500 SRD.