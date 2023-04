Urban Music Legends Festival kleurt Rhônepark oranje op Koningsdag

Dit jaar gaat het Urban Music Legends Festival (UMLF) weer all-out op Koningsdag, donderdag 27 april 2023. Met een exclusieve stage hosting van FUNX en een stage hosting van Pianoland & Avalon Music, komt UMLF weer terug met een keiharde editie in het Rhônepark Amsterdam.

Het festival start om 12:00 en eindigt met een afterparty om 03:00 uur. Dit jaar vindt UMLF deels binnen plaats, dus mocht het weer niet mee zitten; no stress.

Met artiesten als Broederliefde, Chivv, Mula B, Bokoesam en Jayh live on stage, staat er een line-up die gegarandeerd voor harde tunes gaat zorgen. De organisatie heeft een primeur te pakken want het is voor het eerst dat FUNX een stage hosting gaat doen op Koningsdag. De Amapiano sound kan natuurlijk ook niet ontbreken, dus dit jaar host Pianoland hun eigen indoor stage op Urban Music Legends Festival.

Naast Pianoland heeft Avalon Music, net als voorgaande jaren, ook een eigen stage. Hier vind je alleen maar good vibes. Ook dit jaar wil je UMLF niet missen, want met het tofste entertainment, de hardste artiesten en flavors van over de hele wereld; belooft het dé place to be te zijn tijdens Koningsdag.

Het festival vindt plaats op festivalterrein Rhônepark in Amsterdam-West, op loopafstand van Station Amsterdam-Sloterdijk. Kaartjes zijn te verkrijgen via www.umlf.nl. Meer informatie vind je de socials @urbanmusiclegendsfestival. Het gehele Urban Music Legends Festival wordt gedurende de dag live uitgezonden op het radiokanaal van FUNX.