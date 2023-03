Man (55) breekt in en rukt stroomkabels van werkplaats weg

De 55-jarige Jason M. is afgelopen nacht door de politie van Livorno aangehouden met enkele meters stroomkabel aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname.

Een beheerder van een pand hoorde rond 00.30u de honden tekeer gaan. Hij nam poolshoogte en ontdekte een wild vreemd man op de werkplaats.

Op een gegeven moment viel het licht uit. De beheerder was bang, maar is toch stiekem er naartoe gelopen en zag niemand meer daar. Hij schakelde de Surinaamse politie in, die ter plaatse ging.

De wetsdienaren van Livorno trof in de directe omgeving de verdachte Jason aan, die bij het zien van de politie probeerde weg te rennen. Het was niet moeilijk voor de sterke arm om de man aan te houden. Vanwege zijn leeftijd kon hij niet snel wegrennen en werd door de politie gevat.

De politie heeft de stroomkabel in beslag genomen. De ravage die hij aan de werkruimte heeft aangericht is aanzienlijk.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jason in verzekering gesteld.