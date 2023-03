Romano Meriba na 8 jaar afgestudeerd aan Nederlandse Hogeschool

Romano Meriba, de pleegzoon van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse, is in Paramaribo afgestudeerd aan een Nederlandse Hogeschool. Hij heeft de titel Bachelor of Business Administration (BBA) gehaald aan de Nederlandse Business Academy.

Meriba zegt zijn turbulente leven te hebben verbeterd; hij zat namelijk een aantal keer in de gevangenis. In 2002 gooide hij een granaat naar het huis van de Nederlandse ambassadeur in Suriname. Drie jaar later kreeg hij vijftien jaar cel voor roof en doodslag.

Zijn pleegvader Desi Bouterse verleende hem in 2011 gratie. Na zijn vrijlating was Meriba volgens het Korps Politie Suriname in 2012 nog betrokken bij de mishandeling van een politieagent.

In onderstaande gesprek met de Vliegende Reporter gaat hij in op zijn afstuderen en het verleden versus de toekomst. Hij gaat nu z’n master proberen af te ronden.