Flinke ravage na botsing tussen twee voertuigen aan de Ringweg

Aan de Ringweg-Zuid in Suriname, heeft zich dinsdag aan het eind van de middag een botsing tussen twee voertuigen voorgedaan. Er was sprake van een flinke ravage zoals op de foto te zien is.

Het verkeersongeval gebeurde iets voor 18.00u ter hoogte van de De Boerbuitenweg. Na de botsing kwamen beide voertuigen tegen een schutting langs de weg aan.

Een slachtoffer werd per ambulance naar de spoedeisende hulp gebracht voor medische hulp. Hoe doe botsing is ontstaan is nog niet duidelijk.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.