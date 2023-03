Man brengt vermeende dief naar z’n huis en tuigt hem af

Een 35-jarige man in Suriname heeft maandagavond een Guyanese visser met geweld naar zijn woning gebracht en hem daar flink afgetuigd. Dit omdat hij ervan overtuigd was dat de visser zou hebben ingebroken in zijn woning aan de Livorno Beekhuizenweg.

De politie van Livorno kreeg omstreeks 21.00u melding van een mishandeling. Na de melding rukte de wetsdienaren uit en troffen de man Ramnaraine S. aan, die verklaarde dat er thuis bij hem was ingebroken.

Na de ontdekking van de inbraak zag hij een Guyanese visser over straat van wie bekend is dat hij de buurt onveilig maakt, wanneer hij niet op zee is. Hij hield de Guyanees hardhandig staande en bracht hem naar zijn woning, waar hij hem heeft mishandeld.

De buren schakelden de Surinaamse politie in, die de verdachte S. heeft aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over het lot van de verdachte beslist.

Er werd een ambulance ingeschakeld voor de Guyanese man, die gewond raakte door het geweld en niets te maken had met de inbraak.