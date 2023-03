Jongeman verliest arm bij aanval door kaaiman in Guyanese wateren

Een grote kaaiman heeft zondag de rechterarm van de 25-jarige Guyanees Russel Allicock afgebeten tijdens het vissen met enkele vrienden in de Rupununiriver.

De jongeman was net klaar met het uitzetten van een net in de rivier toen hij werd aangevallen door het dier.

Volgens het slachtoffer viel de kaaiman hem eerst tussen zijn benen aan en begon hij ermee terug te vechten. Hij riep voor een mes en daarmee verwondde hij het reptiel. De kaaiman nam toen een laatste hap en beet daarbij zijn rechterarm af.

Allicock bloedde hevig en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Doktoren moesten meteen operatief ingrijpen.

De jongeman ligt momenteel ter verpleging in het Lethem Hospital. Zijn toestand is ernstig.

Alle soorten kaaimannen komen alleen voor in delen van Midden- en Zuid-Amerika en ze leven er vrijwel uitsluitend in het noorden en noordoosten. De reptielen komen veel voor in de rivieren van Guyana en Suriname.