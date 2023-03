Politie ziet man grote durotank over straat rollen

De politie in Suriname heeft vrijdag deze 30-jarige man aangehouden, nadat ze hem een grote durotank over straat in Commewijne zagen rollen. Bij onderzoek bleek dat hij de tank iets verder had gestolen en op zoek was naar een klant.

Het gaat om een recidivist M.K. ook wel bekend als Mokie. Een onopvallend surveillance team van de politie Regio Oost zag de man rond 04.30u met de tank op de hoofdweg van Marienburg nabij het PL centrum.

Hij werd aangehouden en heeft toegegeven de tank weg genomen te hebben achter het PL centrum. Hij bood deze te koop aan omdat hij geld nodig had.

K. is na voorgeleid te zijn in verzekering gesteld.