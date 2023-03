Taxichauffeur negeert stopbord en veroorzaakt aanrijding

Een taxichauffeur in Suriname is donderdagavond in een trens geëindigd, nadat hij zelf een aanrijding met een andere auto veroorzaakte. Dit gebeurde rond 18.30u op de hoek van de Birdjoeweg en Manlobistraat te Winti Wai.

De chauffeur reed over de Manlobistraat en negeerde daarbij het stopbord. Over de voorrangsweg reed een vrouw in haar auto. Door de actie van de taxi, ontstond er een aanrijding waarbij de taxichauffeur met zijn wagen in de trens terechtkwam.

De vrouw knalde adarbij tegen de achterkant van de witte auto.