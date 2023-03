Winkeliers treffen maatregelen voor ‘Alles Plat’ protestactie

Ondernemers binnen en buiten het centrum van Paramaribo nemen geen kans, in verband met de geplande ‘Alles Plat’ protestactie vandaag in Suriname. Donderdag werden vele winkels, maar ook overheidsgebouwen extra beveiligd door ze dicht te timmeren met platen (foto).

Een Chinese ondernemer zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat de eigenaren van Chinese winkels in de binnenstad geen risico’s meer nemen. Ondanks de oproep van de SBV en de AKMOS zullen zij hun zaken vrijdag vroeg sluiten.

“Als wij weer door plundering worden getroffen is het klaar met het land. Ondernemers zullen massaal hun heil ergens anders zoeken”, aldus de ondernemer.

Er is donderdag een persconferentie gehouden over de veiligheid en voorbereidingen voor vrijdag, tijdens het protest. Het Korps Politie Suriname had eerder in een persbericht de gemeenschap opgeroepen om niet mee te doen aan de protestactie.