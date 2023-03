De 72-jarige John Payne wordt sinds donderdagmiddag vermist is Suriname. Hij is weggelopen uit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Waterkant verneemt dat de man ter verpleging was opgenomen op de 2e etage afdeling Urologie. Hij zou tussen 14.00 en 15.00 uur zijn weggelopen uit het ziekenhuis.

Volgens de familie is de man verward. Er zijn zorgen over zijn gezondheid. Eenieder die informatie over hem heeft wordt gevraagd om in contact te treden met de politie.