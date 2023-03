Tjin Liep Shie: “Op 24 maart voor het eerst in de geschiedenis zoveel politie en militairen over straat”

Veiligheidsadviseur van de Surinaamse president, Humphrey Tjin Liep Shie, zegt dat het voor het eerst in de geschiedenis van Suriname zal zijn dat er zoveel politieagenten en militairen samen over straat zullen zijn op vrijdag 24 maart.

“If a de fanowdu, dan wo opo eng en pot’ wan moro hey aantal. (Als het nodig is, zetten we meer erbij). Als je kijkt naar de bewegingen binnen de samenleving en het veld, dan zijn er nog steeds elementen die loeren op de gelegenheid van een grote demonstratie om misbruik te maken daarvan. De strategie is nu heel anders. Er zal gefocust en gericht opgetreden worden. De eerste persoon die denkt te gooien met stenen of brand te stichten, gaat het merken”, stelde Tjin Liep Shie in een radio-interview.

De massale inzet is nodig om de veiligheid te kunnen garanderen. Volgens de oud-politiebaas zullen de veiligheidsdiensten ook personen plaatsen met speciale instructies. Voor de ‘Alles Plat’ actie zijn er veiligheidszones ingesteld.

“Een veiligheidszone groot en veiligheidszone klein. Veiligheidszone klein is het gebied rondom het Onafhankelijkheidsplein. Daar gelden dus speciale maatregelen. Mocht het zijn dat de indicaties zodanig zijn dat de zaak beheersbaar gehouden moet worden door een grotere veiligheidszone in te stellen, dan zal dat gedaan worden. Dus als je kwade bedoelingen hebt en je als een leguaan wordt aangehouden en weggebracht, dan heb je het zelf gezocht”, aldus Tjin Liep Shie.

De beperkingen zijn volgens hem geplaatst, omdat de activisten geweigerd hebben om een vergunning voor deze actie aan te vragen.