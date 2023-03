Jongeman om 150 SRD Suribet geld doodgestoken door vriend

De 20-jarige Ivory Tolud is donderdag doodgestoken door zijn 25-jarige vriend en buurman ‘Mau mau’ P. Dit gebeurde aan de Olometiesteeg in Suriname, waar beide jongemannen woonachtig zijn.

Waterkant.Net sprak hierover met een buurtbewoner, die aangaf dat de jongemannen vaak samen waren. Ze speelden samen ook Suribet.

Van Milton Kensmil woordvoerder van de Surinaamse politie wordt vernomen dat P. Suribet geld, dat Tolud van hem had gebruikt om te gokken, terug wilde. Dit zou gisteravond hebben geleid tot ruzie.

Toen de mannen elkaar vanmorgen rond 11.00u weer tegenkwamen, ontstond er weer ruzie. Dit mondde uit in een gevecht, waarbij Tolud met een scherp voorwerp ter hoogte van zijn linkeroksel werd gestoken.

Hij rende het erf van een buurvrouw op, waar hij neerzeeg. Niet lang daarna liet hij het leven.

P. sloeg op de vlucht maar werd niet lang daarna in het ressort Livorno aangehouden door de politie en is in verzekering gesteld.