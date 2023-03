KPS: ‘Doodgereden 61-jarige fietser kwam op weghelft auto’

De fietser die afgelopen dinsdagavond bij een aanrijding op de Kuldipsinghstraat is overleden, is de 61-jarige Bidjaiperkash Ghisai. Volgens het Korps Politie Suriname kwam hij op de rijhelft van de autobestuurder, met als gevolg de aanrijding.

De politie van het bureau Munder die de locatie aandeed, heeft uit het voorlopige onderzoek geconstateerd dat de automobilist over voornoemde straat reed. Hij kwam vanuit de richting van de Kwattaweg gaande in die van de Johannes Mungrastraat.

“Ter hoogte van pand no.13 kwam de fietser die in tegengestelde richting reed op de rijhelft van de autobestuurder met als gevolg de aanrijding”, meldt de Surinaamse politie.

Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname waren er camera’s in de buurt, maar doordat de stroom op dat moment uitviel is er geen beeld vastgelegd.

De automobilist werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en de voer- en rijtuigen zijn ter keuring in beslag genomen. Van de fiets was niet veel over zoals op onderstaande foto te zien is: