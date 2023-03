Jongeman op erf doodgestoken na ruzie om geleend geld

Een jongeman is vanmorgen rond 11.00 uur doodgestoken na een ruzie op een adres aan de Olometiesteeg in Suriname. De verdachte is na de daad weggerend.

Vernomen wordt dat twee jongemannen een woordenwisseling met elkaar hadden, welke is uitgemond in een steekpartij. Een van de mannen zou daarbij gestoken zijn in z’n rug.

Een ambulance werd ingeschakeld, maar moest onverrichterzake terugkeren omdat de man reeds overleden was.

Volgens de Surinaamse politie hadden de twee ruzie om geleend geld om te gokken. Gisterenavond wilde de buurman zijn geld hebben, hetgeen leidde tot een gevecht. Vanmorgen tegen 11.00 kwamen zij elkaar weer tegen en ontstond er weer een gevecht met het noodlottig gevolg.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek.

Nadere details volgen.