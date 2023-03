Internationale luchthaven Suriname met restricties weer open voor vliegverkeer

De landingsbaan van de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname, is maandagavond weer opengesteld nadat een KLM-toestel uit Nederland eerder op de dag bij landing op Zanderij meerdere klapbanden kreeg. Er zijn wel wat restricties; zo mogen grote toestellen niet landen op runway 11, omdat ze dan niet kunnen keren.

In de zogeheten keer lus staat namelijk de KLM Boeing 777-300, registratie PH-BVC, die vlucht KL-713 uitvoerde van Amsterdam (Nederland) naar Paramaribo (Suriname). Bij het landen raakten een aantal banden flink beschadigd. Op de foto onderaan dit artikel is te zien hoe een van de banden eruit zag na de landing.

Eerder liet Airport Management Ltd, operator van de Surinaamse luchthaven, weten dat de landingsbaan tot nader order gesloten zou zijn als gevolg van het incident maandagmiddag. Het toestel stopte toen op bovengenoemde plek, waarna passagiers op de landingsbaan uitstapten en met bussen naar de terminal werden gebracht.

Inmiddels is een eerste SLM vlucht uit Aruba maandagavond geland op Zanderij.

De KLM Boeing blijft op dezelfde plek staan (foto). Het is nu zaak dat de wisseling van de maingear-banden plaats vindt. In totaal zijn tien banden beschadigd. Drie daarvan zijn lek en zeven behoorlijk beschadigd.

Op Schiphol heeft de KLM voor dit soort gevallen een speciale wielenwagen om het wiel op te laden. Deze unieke wagen is door KLM technici zelf ontworpen in samenwerking met de fabrikant van de banden. De wagen biedt de mogelijkheid om de wielen en banden snel te verwisselen. Of dat in Suriname gebruikt zal worden is niet duidelijk.