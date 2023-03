KLM toestel vast nabij landingsbaan in Suriname vanwege klapband

Een toestel van de KLM dat vanmiddag op Zanderij is geland staat op moment van schrijven vast nabij de landingsbaan. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er sprake is van een of meerdere klapbanden van het vliegtuig.

Het toestel, de KL-713, was geland vanuit de kant van Colakreek vanwege de harde wind. Bij de landing zou één of meerdere banden geklapt zijn (foto onder). Het toestel staat vast in de zogeheten keer lus.

Vernomen is dat de Surinaamse luchthaven nu dicht is. Een vliegtuig van de SLM dat al onderweg was vanuit Aruba, is naar Georgetown uitgeweken.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt. Een foto die naar onze redactie gezonden is: