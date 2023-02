SVJ wijst op belang persvrijheid en vrije meningsuiting tijdens dialoog

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft bij de aanvang van het proces van dialoog, dat door de regering in Suriname is gestart, gewezen op het belang van persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting. De journalisten organisatie heeft ten aanzien van de vrije meningsuiting van de burger uiteengezet dat naast de plicht van de burger om zich te houden aan wet en regelgeving, de overheid een belangrijke grondwettelijke taak heeft ervoor te zorgen dat dit recht van de burger niet belemmerd wordt en tegelijkertijd de veiligheid wordt gegarandeerd aan de samenleving.

De SVJ heeft aangedragen dat de recente gebeurtenissen niet slechts vanuit het oogpunt van de veiligheid bekeken moet worden. Er zou met gedragswetenschappers, psygologen, antropologen, cultuurdeskundigen en anderere maatschappij deskundigen een blauwdruk samengesteld moeten worden over de aspecten die met en mogelijk meer dan slechts de veiligheid, moeten bijdragen dat het gebeurde zich niet weer herhaalt, of dat tenminste vanuit de overheid een betere aanpak en voorbereiding zal zijn in voorkomende gevallen. Er zal nu al, nagedacht moeten worden over een vervolgtraject.

Voor wat betreft de werkzaamheden van media en journalisten, zijn terstond afspraken gemaakt die meegenomen worden naar de volgende fase van de dialoog. Minister Kenneth Amoksi is door de president gevraagd samen met de SVJ en het Korps Politie Suriname, daar extra aandacht aan te besteden. In dat verband worden eerder gemaakte afspraken over accreditatie en de veiligheid van journalisten wederom op de agenda gebracht. De regering ziet graag dat de journalisten vereniging daarin een belangrijke rol in vervuld.

De SVJ heeft de regering aandacht gevraagd voor uitingen van burgers via sociale media. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wat redelijkerwijs onder de noemer van vrije meningsuiting geplaatst kan worden en wat onder laster, opruiend en andere vormen van overtreding van dit recht. De SVJ wijst er op dat het onderscheid hiervan niet door de politiek, maar zoals in de grondwet staat aangegeven, door het Openbaar Ministerie moet worden vastgesteld en door de onafhankelijke rechter moet worden beslecht.

President Santokhi zegt dat hij het gesprek met de SVJ als constructief heeft ervaren en goede nota heeft genomen van de adviezen en opmerkingen van de vereniging. Het staatshoofd benadrukt dat de regering het recht van vreedzame betoging respecteert. Zowel hij als minister Stanley Ragoebarsingh van Financiën en planning, zeggen dat in aanloop naar de dag van 17 februari zij de vakbeweging zelf hebben aangemoedigd vrijelijk van dit recht gebruik te maken.