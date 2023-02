Echtpaar Sadal-Nagesar 50 jaar getrouwd

Sarwankoemar Sadal en Samoenderie Nagesar wonende aan de Larecoweg nummer 202 in het district Saramacca herdenken vandaag hun gouden huwelijk.

Sadal is geboren op 2 Januari 1956 te Saramacca. Hij is werkzaam geweest bij een internaat als bouwvakker en nadien was hij te werk gesteld op het ministerie van Onderwijs als wachter. Thans is Sadal werkzaam bij het bedrijf Chotkan & Sons als chauffeur. Zijn hobby’s zijn landbouw en dagelijkse werkzaamheden.

Nagesar is geboren op 29 maart 1955 te Paramaribo. Ze heeft de lagere school tot de 6e klas bezocht. Verder hield ze zich altijd bezig met huishoudelijk werk. Haar hobby’s zijn landbouw en bezig zijn met de huishouding.

Uit het huwelijk zijn er vijf kinderen geboren, waarvan twee (de jongste en oudste) reeds zijn overleden. Sadal en Nagesar hebben acht kleinkinderen.

Het echtpaar geeft aan dat er geen diepte punten in het huwelijk zijn geweest, omdat het altijd goed ging. Als boodschap naar jonge echtparen toe wordt meegegeven dat begrip voor elkaar hebben het fundament is van het huwelijk.

Districtcommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga heeft de felicitaties namens de president en first lady overgebracht. Daarnaast heeft zij ook de gebruikelijke enveloppe overhandigd aan het echtpaar.

De dc heeft bij de overhandiging aangegeven dat Suriname momenteel door zware tijden gaat, maar het geschenk te zien als teken van liefde en hoop. Bekijk hier meer foto’s van de huldiging.