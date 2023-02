Jongeman zonder rijbewijs knalt tegen EBS stroompaal en eindigt in trens

Bij een eenzijdig verkeersongeval afgelopen nacht aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, is deze auto tegen een EBS paal geknald en daarna in een trens geëindigd.

Het ongeval gebeurde iets voor 01.30u op het gedeelte tussen de Livorno-Beekhuizenweg en de Menkendam. De bestuurder van de auto reed over bovengenoemde weg, komende uit de richting van de Dageraadweg. Voorbij de Livorno-Beekhuizenweg verloor hij de controle over het stuur en raakte van de weg.

Hij ramde eerst een stroompaal van het Surinaamse energiebedrijf EBS en kwam daarna met het voertuig in een trens. De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat een auto die voor hem reed ineens remde en hij vervolgens moest uitwijken om een aanrijding te voorkomen.

Vernomen wordt dat de auto niet van de jongeman is die achter het stuur zat. Deze bestuurder is niet in het bezig van een rijbewijs en werd naar het politiebureau meegenomen.

De buurt was enige tijd afgesloten van elektriciteit.