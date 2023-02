Winkel in Commewijne onmiddellijk gesloten vanwege hamsteren op gascylinders

Deze winkel te Weg naar Peperpot is vandaag tijdens controle met onmiddelijke ingang gesloten door de autoriteiten vanwege hamsteren op gascylinders.

De sluiting gebeurde in het bijzijn van de districtcommissaris (dc) Mohamedsafiek Radjab en in overleg met het waarnemend hoofd van de Economische Controle Dienst in Suriname (ECD).

Geconstateerd is dat de winkelier gascylinders aan het hamsteren was. De controle geschiedde nadat er klachten binnenkwamen dat hij al een paar dagen aangaf geen gascylinders in voorraad te hebben en weigerde te verkopen.

Om de samenleving tegemoet te komen heeft de dc in samenspraak met de ECD besloten om de gascylinders morgen alsnog ten verkoop aan te bieden in het bijzijn van de bestuursambtenaren en eventueel een vertegenwoordiger van de ECD, tegen de prijs van SRD 49,50 (28 lbs).

Belanghebbenden kunnen vanaf 8u ’s morgens aanwezig zijn. Er zullen 147 gascylinders verkocht worden.

De winkel blijft tot nader order gesloten. De dc geeft met de sluiting een sein aan andere winkeliers binnen zijn district om zich te onthouden van soortgelijke hamster praktijken.