Het echtpaar Tuinfort-Held is op maandag 6 februari gehuldigd in verband met hun 60-jarig huwelijk in Suriname.

Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab heeft de felicitaties namens de Surinaamse president en first lady overgebracht.

Het echtpaar kreeg een bloemstuk, een kaart, een ingelijste foto en een enveloppe.

