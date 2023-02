Op dinsdag 7 februari ging onderstaande videoclip van het nummer ‘Lobi Yu Uma’ live op YouTube. Het is een nummer van Prince G die helemaal terug is met deze nieuwe single, samen met Damaru.

Prince G was voorzanger van de bekende Dancehall/Reggaeband Jah Youth uit Suriname en is sinds kort gestart met z’n eigen band. Hij is ook druk bezig met een solo album, dat in april dit jaar moet uitkomen

De Surinaamse zanger hoopt met deze song zijn come-back te maken.

Bekijk de clip hieronder: