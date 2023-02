Narcotica Brigade zal komende dagen heel ‘agressief’ opereren

De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname zal de komende dagen heel ‘agressief’ opereren. Dat heeft Milton Bisschop, woordvoerder van de Surinaamse politie, vanmorgen laten weten.

“Op locaties waarbij drugsverkopers denken dat het een free for all is, zullen de rechercheurs van Narco niet schromen om op te treden”, aldus de woordvoerder.

Op vrijdag zijn er in en buiten Paramaribo tal van invallen gepleegd. Zo is er opgetreden op de hoek van de Kwatta- en de Noordwijkweg allernaast een Chinese winkel. Daarbij zijn hasj, marihuana en xtc pillen in beslag genomen.

In een leegstaand gebouw dichtbij deze lokatie zijn er naast bovengenoemde drugs ook zakjes sukru en cruisers in beslag genomen. Ook aan de Krommelinstraat werd opgetreden, alwaar marihuana is aangetroffen.

Tijdens deze invallen werden de drugs onbeheerd aangetroffen