Ruzie tussen scholieren eindigt in steekpartij

Een ruzie tussen twee scholieren is vandaag geëindigd in een steekpartij bij de Calorschool in Suriname.

Het slachtoffer (15) is door een medescholier in zijn rug en arm met een scherpvoorwerp gestoken. Nadat de 15-jarige werd verwond rende hij de trap naar boven op en kwam in de gang te vallen.

De gewonde jongeman is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De politie wist de verdachte aan te houden en voerde hem af naar het bureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier.

Waar de ruzie over ging is nog niet duidelijk. Het onderzoek duurt voort.