Geldschieter in moordzaak Kasantirto in vrijheid gesteld

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft de geldschieter R.S. (32), die op verdenking van moord op Etchevery Kasantirto (26) was aangehouden, donderdag in vrijheid gesteld. Dit bevestigt zijn advocaat Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net.

Op dinsdag 13 december 2022 kreeg de politie van Leleydorp een melding van een zelfmoordgeval van een manspersoon aan de verbindingsweg van de Van Hattem- en de Libanonweg. Ter plaatse aangekomen trof de politie een grijze auto aan met daarin op de bijrijderszitting de 26-jarige Etchevery Kasantirto, die geen teken van leven meer vertoonde.

Zijn lichaam was besmeurd met bloed en had een schotverwonding aan zijn rechterhals.

In verband met het onderzoek werd de geldschieter R.S. door de politie aangehouden, omdat hij die dag bij het slachtoffer was geweest. Hij had geld geleend aan het slachtoffer. Advocaat Nibte zegt dat er camerabeelden zijn waarop te zien is dat haar cliënt inderdaad daar was, maar dat hij het slachtoffer levend heeft achtergelaten.

Hij had het slachtoffer dezelfde dag geld geleend. R.S. vertrok daarna. Kort daarna vertrok het slachtoffer in zijn auto. Nibte heeft het OM voorgehouden dat haar cliënt niets te maken heeft met de moord op Kasantirto.

Na wikken en wegen heeft het OM de verdachte R.S. gisteren in vrijheid gesteld. In deze zaak is nog een verdachte, de 46-jarige S.B. aangehouden. Hij blijft nog in politie arrest.