In een verbindingsweg van de Libanon- en de Van Hattemweg in Suriname, is een man vanmiddag dood aangetroffen in een auto. Het vermoeden bestaat dat hij middels een misdrijf om het leven is gebracht.

De melding kwam rond 16.30u binnen. De weg is afgezet (foto) en verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ingeschakeld voor verder onderzoek

Later meer.