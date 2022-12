Rottende voet fataal geworden voor dakloze bij Fort Zeelandia

De dakloze man die vrijdagavond dood is aangetroffen op het balkon van Cultuur Studio te Fort Zeelania, is volgens het Korps Politie Suriname niet door een misdrijf overleden.

Het slachtoffer had een rottende rechtervoet en zeer waarschijnlijk heeft die geleid tot bloedvergiftiging met als gevolg dat hij is overleden. Zijn personalia is nog niet bekend bij de politie.

Twee dak- en thuisloze mannen werden vrijdag dood aangetroffen. Het eerste geval was in de middag naast een supermarkt op de hoek van de Anamoe- en de Copernicusstraat.

Een voorbijganger zag dat de man met 10 SRD in zijn hand stijf lag. Uit camerabeelden blijkt dat hij uren in dezelfde houding lag.

Beide lijken werden naar het mortuarium vervoerd. Er is geen sprake van misdrijf.