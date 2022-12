Politieauto Regio Bijstand Team Midden (RBTM) knalt tegen stroompaal

Deze SsangYong Musso van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft vanmorgen rond 11.00 uur een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) langs de Kennedyweg kapotgereden. De foto werd in de Facebook groep Verkeers Updates Su gedeeld door lid Theo.

Ten tijde van het verkeersongeval zouden er ook twee verdachten in de auto hebben gezeten. Een van hen liep een barstwond aan het hoofd op en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Vermoedelijk verloor de politieman achter het stuur, de controle hierover. Hij raakte van de weg en ramde daarbij een mast, die in tweeën brak.

Het voertuig van RBT-Midden is aan de voorzijde aanzienlijk beschadigd. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.