Kanhai: “Zaak Saya heeft te maken met ‘misbruik van instituten’ zoals vp dat zegt”

Vandaag was de eerste rechtszitting in de zaak van de aangehouden Haïtiaanse ondernemer in Suriname Sean Mixon, ook wel bekend als Saya. Een van zijn advocaten te weten Irwin Kanhai, zei na afloop dat er volgens hem hier sprake is van misbruik van instituten voor rechtsvervolging.

“Mijn persoonlijke mening is dat deze hele zaak te maken heeft met -zoals de vp dat zegt- misbruik van instituten om mensen strafrechtelijk te vervolgen”, aldus Kanhai na afloop tegen journalisten. Vp Brunswijk zei in de zaak van Bordo dat het OM en het JIT gebruikt werden om mensen te vervolgen om politieke redenen.

“Als je kijkt naar de wijze waarop hij is aangehouden dan leek het alsof het om een topcrimineel ging. Alle diensten van de Surinaamse politie waren erbij”, aldus Kanhai. Volgens hem gaat het echter ‘alleen’ om onderfacturering, wat volgens hem elke dag op de haven gebeurd. Saya wordt volgens de advocaat ‘enkel’ veroordeeld voor valsheid in geshrifte, oplichting van de staat en money laundering zegt de advocaat.

In deze zaak heeft Saya een auto van rond de 250.000 euro geïmporteerd, waarna de belastingdienst aan de bel trok. Naast het feit dat de auto voor veel minder dan de werkelijke waarde werd opgegeven bij de import, blijft de vraag natuurlijk hoe hij aan het geld komt om een auto van 250.000 euro te kopen.

Kanhai heeft vandaag een verzoek gedaan om Saya onmiddellijk vrij te laten, maar dat werd afgewezen. De zaak wordt op 3 januari 2023 verder behandeld.