Suriname verliest pijnlijk van Curaçao in spannende finale ABCS-toernooi

Suriname heeft zaterdagavond de finale van het ABCS-toernooi pijnlijk verloren, na een spannende wedstrijd tegen titelverdediger Curaçao.

Natio opende de score reeds in de 17e minuut. Beide ploegen creërde tal van kansen maar er werd niet meer gescoord gescoord in de eerste helft. De ruststand was daarom ook 1-0.

In de tweede helft werd het tempo opgevoerd. Curaçao maakte in de 66e minuut de gelijkmaker. Maar de Surinaamse jongens scoorden in de 71e minuut wederom en brachten de stand op 2-1. De voorsprong werd behouden tot aan de blessuretijd.

Na 90 minuten voetbal werd er 4 minuten blessuretijd toegevoegd aan de wedstrijd. Met nog minder dan een minuut te spelen maakte Suriname een domme handsbal binnen de beruchte zone, wat automatisch een penalty opleverde voor Curaçao.

De titelverdediger maakte geen fout en trok de stand gelijk.

Volgens de regels van het toernooi kwam er geen verlenging, maar meteen een penalty shootout om een winnaar te bepalen. Curaçao was koelbloedig en won de shootout met 5-4.

De Surinaamse selectie keert met een trofee en US$ 5.000 naar huis. De spelers van Curaçao hebben een trofee en US$ 7.500 ontvangen.