Dakloze in Suriname rivier gevallen bij het baden

Bij de Marinetrap in Paramaribo is een dakloze man zondagmorgen tijdens het baden in de Suriname rivier, gevallen in het water en in de diepte verdwenen.

Vernomen wordt dat hij vaker bij de Marinetrap ging om te baden. De politie van Centrum ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Gebleken is dat een plank van de steiger stuk is gegaan waardoor de man in de rivier is terecht gekomen en vermoedelijk is verdronken.

De Surinaamse politie heeft ter plaatse een tas met kledingstukken en een identiteitskaart aangetroffen. Deze behoren hoogstwaarschijnlijk aan de 73-jarige Charles Fung, de man die vermoedelijk te water is geraakt.

Van de man ontbreekt nog elk spoor.