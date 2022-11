Minderjarige dochter loopt trauma op nadat vader moeder mishandeld

Melvin L. heeft zijn vrouw, met wie hij een relatie van 17 jaren heeft, mishandeld in het bijzijn van hun minderjarige dochter. Dit gebeurde aan de Ramnarain Oemrawweg in Suriname.

Volgens de vrouw wordt ze voor allerlei pietluttige dingen mishandeld door haar man. Dit keer gebeurde het in bijzijn van hun dochter en besloot ze de politie in te schakelen.

De vrouw deed haar relaas bij de politie, waarbij ze aangaf dat ze vaker door haar man wordt mishandeld. Ze pikt dit niet meer en wil dat de man opgesloten moet worden. Hun dochtertje heeft een trauma van de mishandeling overgehouden; ze is bang om met haar vader te praten.

De politie die ter plaatse ging, hield de verdachte aan en bracht hem over naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.