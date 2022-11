Jarige voetganger (56) na aanrijding in ziekenhuis overleden

Een voetganger in Suriname is vanmorgen op zijn 56ste verjaardag overleden, nadat hij betrokken was bij een aanrijding met een auto. Dit gebeurde rond 08.00u aan de Nassylaan, ter hoogte van de Franse Ambassade in Suriname.

Door de klap raakte de voetganger W.K. ernstig gewond. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Daar kwam hij in de middag te overlijden, als gevolg van opgelopen letsel.

Zijn ontzielde lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de aanrijding heeft plaatsgevonden. De politie van Centrum was ter plaatse en doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.