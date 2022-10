President Santokhi brengt bezoek aan Bevrijdingskerk

President Chandrikapersad Santokhi bracht vandaag een bezoek aan de Bevrijdingskerk in Suriname. De christelijke gemeente herdenkt vandaag, zondag 2 oktober, het feit dat zij 36 jaar geleden haar activiteiten aan het Molenpad opstartte. Het staatshoofd was speciaal voor deze viering, die gepaard ging met een herdenkingsdienst, uitgenodigd.

Tijdens zijn toespraak gaf de president aan dat de regering ook bezig is, om samen met de functionele groepen, het volk van armoede te bevrijden. “Er komen vele dreigingen en uitdagingen op ons af, waarop wij geen invloed hebben, maar die wel impact op ons leven hebben. Daarom gaan wij gezamenlijk in gebed”, gaf Santokhi aan.

Gebed is nodig om samen meer hoop, energie en kracht te verkrijgen en als regering door te gaan met de missie om Suriname weer leefbaar te maken. Ook de Bevrijdingskerk moet de regering helpen, om door middel van gebed, evengelisatie en naastenhulp solidair met elkaar te zijn en samen te bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid.

“Als president van ons dierbaar land, is het belangrijk, om aandacht te schenken aan het geestelijke. Laat de Here Jezus Christus ons erbij helpen dat elke beslissing, die genomen wordt, in het belang is van land en volk”, liet Santokhi weten.