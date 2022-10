Politie bevestigd onderzoek naar onduidelijke besteding geld van het korps

Het Korps Politie Suriname heeft in een persbericht bevestigd dat er een onderzoek is naar mogelijke onregelmatigheden die zijn geconstateerd met betrekking tot besteding van gelden behorende aan het korps.

De Surinaamse politie heeft laten weten dat de onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen tijdens de overdracht van een functie van een persoon binnen het KPS.

Bij een inventarisatie is gebleken dat de administratie betreffende een bankrekening, niet in voldoende mate duidelijkheid geeft over de besteding van de financiële middelen daarop, aldus inspecteur Milton Bisschop woordvoerder van het Korps Politie Suriname. Met andere woorden: men weet niet waar geld van KPS aan besteed is en/of waar het naartoe is.

Gisteren liet de redactie van Waterkant ook al weten dat er een fors geldbedrag op onverklaarbare wijze zou zijn verdwenen. Vernomen is dat het zou gaan om 300.000 SRD. De politie reageerde hierop door te stellen dat er geen sprake is van diefstal uit een kluis of inbraak op het hoofdbureau van politie. Een opmerkelijk reactie omdat niemand het over diefstal of inbraak gehad heeft.

Wat er met het geld is gebeurd, is nog niet duidelijk. De interne controle diensten zijn bezig om klaarheid te brengen daaromtrent, zegt de politie.