Surinamers in de rij voor kaartjes show Roué Verveer in Paramaribo

Bij Zus en Zo aan de Grote Combéweg in Paramaribo is vanmorgen om 09.00u lokale tijd, de voorverkoop gestart voor de Surinaamse shows van de in Nederland woonachtige comedian Roué Verveer. Voor aanvang was er een flinke rij van mensen (foto) die er zeker van wilden zijn een kaartje te bemachtigen.

Vorige maand maakte Verveer bekend dat hij van 23 tot en met 27 november in zijn geboorteland Suriname te zien is met de voorstelling ‘Zullen we maar weer‘.

In deze speciale voorstelling staan ook Surinaamse comedy toppers als Pres Juriaantje, Sally en Cher Spalburg in het voorprogramma. De kaartverkoop is zojuist gestart bij Zus en Zo maar ook bij Bori Tori aan de Zonnebloemstraat 44.

Verveer was voor het laatst in 2019 met een speciale show in Suriname.