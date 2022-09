Manschappen brandweerpost Toekomstweg kunnen weer uitrijden naar meldingen

Het enige blusvoertuig van brandweerpost Toekomstweg is gerepareerd. De wagen is dinsdagmiddag rond 15.30 uur weer afgestaan aan de manschappen van de post.

Post Toekomstweg zat enkele weken zonder een blusvoertuig. De enige wagen was defect geraakt en op instructie van de leiding van het Korps Brandweer Suriname afgegeven voor reparatie. Manschappen van de post konden daardoor niet uitrijden naar meldingen in hun verzorgingsgebied.

Enkele uren nadat Waterkant maandag melding dat de brandweerpost al weken zonder een blusvoertuig zit, had de brandweerleiding een haakarmvoertuig (HA) van de hoofdkazerne gestuurd naar de post.

De brandweerlieden van Toekomstweg konden echter nog steeds niet uitrijden naar meldingen, omdat het haakarmvoertuig geen water kan meenemen.

Buurtbewoners zeggen opgelucht te zijn nu de post weer over een blusvoertuig beschikt. “Het was een gevaarlijke situatie. De manschappen kunnen nu weer uitrijden naar meldingen en op cruciale momenten hun nut bewijzen”, zegt Ronald Weekers. Hij verzoekt de brandweerleiding werk van te maken, om de post weer over twee voertuigen te laten beschikken net als voorheen.