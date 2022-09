Auto belandt op de kop in berm na aanrijding op Highway; drie gewonden

Deze Toyota Ractis is dinsdag compleet op z’n kop in de berm langs de Martin Luther Kingweg beland na een aanrijding. Drie personen raakten gewond en zijn met twee ambulances vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De Ractis reed over de Martin Luther Kingweg richting Latour. In tegenovergestelde richting reed een Toyota Vitz. Volgens voorlopige informatie zou de Vitz op de rijhelft van de Ractis zijn terechtgekomen, met de aanrijding als gevolg.

De Ractis raakte van de weg en belandde op de kop in de berm. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

De veroorzaker verkeerde vermoedelijk onder invloed van alcohol en is niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij is afgevoerd naar het bureau.

Beide voertuigen zijn door een sleepdienst afgevoerd. De Vitz is hangende het onderzoek in beslag genomen door de politie.