Felion Sanvisi lanceert tweede boek: Christocht

Op vrijdag 23 september 2022 heeft de officiële boeklaunch plaatsgevonden van het tweede boek van de schrijver Felion Sanvisi. De boeklaunch van het boek genaamd Christocht vond plaats in de gemeente Bethel Upperroom. Naast geweldige zang van Donovan Moor en Spoken Word van Simone Fitz James- Oerajoekawa was het hoogtepunt van de avond de toespraak van de jonge schrijver.

Sanvisi gaf in zijn toespraak onder andere aan dat het belangrijk is om als mens te ontdekken wat onze potentie is, omdat God aan een ieder van ons gaven en talenten heeft gegeven. “Wanneer we ontdekken wat onze potentie is zal dit vervulling brengen aan onze ziel en een einde brengen aan het stressvolle, ongedisciplineerde en chaotische leven dat bepaalde van ons leiden”.

De jonge schrijver benadrukte ook dat indien we als mens succesvol willen zijn we moeten leren om boven de systemen van deze wereld te leven. Hoe we dit kunnen doen komt aan de orde in zijn boek. Tijdens de toespraak kwam ook duidelijk naar voren dat afhankelijkheid naar onze Schepper, God van eminent belang is voor het behalen van echte succes in het leven.

In het nieuwbakken boek van Sanvisi staat centraal de bron, de identiteit, het doel, de potentie en de bestemming van de mens. Er komen in het boek vijf levensvragen aan de orde, die zullen leiden tot een positieve verandering in het leven van de lezer.

De vijf vragen, die in het boek aan de orde komen zijn:

Waarom ben ik hier? Jouw doel op aarde

Wat kan ik doen? Jouw potentie- talenten en gaven

Waar ga ik naartoe? Jouw bestemming

Wie ben ik? Jouw identiteit.

Sanvisi schreef eerder het boek Avonturiers van het leven, een roman gebaseerd op Bijbels principes. Naast schrijver is Sanvisi ook spokenword artiest en motivatiespreker. De talentvolle Sanvisi komt uit een gezin van negen kinderen en zijn passie is om anderen te helpen om hun identiteit en potentie te ontdekken en die in te zetten voor het Koninkrijk van God. Indien je een succesvol en vervullend leven wil leiden is het boek Christocht, welke gestoeld is op Bijbelse principes zeker een aanrader.