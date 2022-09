Trafassi voegt nieuwe nummers toe aan repertoire

De bekende Surinaamse live band Trafassi is weer de studio ingedoken. Volgend jaar komt namelijk hun 27ste album uit. De band heeft hiervan reeds twee nummers uitgebracht. Deze zullen dit weekend ook te horen zijn tijdens het optreden van de formatie, zaterdag 3 september op de Caribbean Party in Rijswijk.

Voorzanger en mister Trafassi himself Edgar ‘Bugru’ Burgos vertelt aan de redactie van Waterkant.Ne dat het gaat om de nummers ‘Wow wow wow – Ik heb respect voor elke vrouw‘ en ‘Pepe-pepe‘. Bezoekers van het Kwaku Festival, waar Trafassi vorige maand optrad, hebben al kennis kunnen maken met de nieuwe nummers.

Het eerste nummer gaat over respect voor vrouwen. Of het nou gaat om moeders, oma’s, zusters of dochters; de vrouw neemt een centrale en belangrijke plek in ons leven in en verdient respect. “Men zegt ook altijd moeder de vrouw en nooit vader de man” grapt Bugru.

Het tweede nummer ‘Pepe-pepe” gaat over vertroetelen en de vele betekenissen van het begrip Pepe-pepe dat we uit Suriname kennen. We hebben het dan over vertrouwen, knuffelen, omarmen, helpen en de grondslag: elkaar helpen.

Het zijn nummers met een serieuze boodschap, uiteraard met het bekende vleugje Trafassi humor zegt Bugru, die inmiddels 42 jaar aan de weg timmert met Trafassi. De band is zaterdag 3 september live te zien op de zomer afsluiter van de Carifesta Caribbean Party, in de Sir Winston Club te Rijswijk (Zuid-Holland). Info en kaarten staan op www.carifesta.nl.