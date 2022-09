Crypto-oplichter riskeert 40.000 jaar gevangenisstraf na diefstal US$ 2 miljard

Faruk Fatih Özer, de oprichter van de Turkse cryptocurrency exchange Thodex, riskeert een gevangenisstraf van 40.564 jaar nadat hij vorig jaar april het land ontvluchtte met AU$ 2,95 miljard (US$ 2 miljard) van ongeveer 400.000 klanten.

Özer is op dinsdag 30 augustus in Albanië gesignaleerd en gearresteerd. Zijn identiteit werd bevestigd met behulp van biometrische resultaten. Hij werd gezocht door Interpol. De organisatie had wereldwijd een verzoek aan politiekorpsen gedaan om hem te lokaliseren en arresteren.

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een verklaring vrijgegeven waarin staat dat het proces reeds is ingezet om de oprichter spoedig uit te leveren aan Turkije.

Het bedrijf werd in 2017 opgericht en trok heel snel Turken aan die hun spaargeld wilden beschermen door te investeren in de ogenschijnlijk meer ‘stabiele’ cryptomarkt.

Thodex stopte de handel in 2021 abrupt en beweerde dat het bedrijf zijn diensten moest stopzetten vanwege cyberaanvallen.

Özer beloofde vervolgens de handel zo gauw als mogelijk te hervatten en dat het geld van klanten veilig zou blijven en zou worden teruggegeven. Dat gebeurde nooit.

Lees ook: