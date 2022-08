Slachtoffer frontale aanrijding is 32-jarige Gillermo van Kallen

De man die vanmorgen tragisch het leven heeft gelaten bij een aanrijding aan de Indira Gandhiweg, is de 32-jarige Gillermo (Linkse) van Kallen (foto). Hij was bestuurder van de grijs gelakte Toyota Auris, die frontaal botste tegen een truck.

Van Kallen reed met bijrijder Sergio S. (33), die met ernstig letsel per ontboden ambulance naar de SEH is afgevoerd.

Uit onderzoek is gebleken dat beide partijen over de Indira Ghandiweg reden. Van Kallen reed vanuit de richting van Zanderij en ging in de richting van Lelydorp. De 50-jarige truckchauffeur N.A. reed in de tegengestelde richting.

Ter hoogte van kilometer 22 van bovengenoemde weg zou Van Kallen om tot nog toe onduidelijke reden op de rijhelft van de truck zijn terecht gekomen, met als gevolg een frontale aanrijding. Het voertuig van Van Kallen is aanzienlijk beschadigd en de truck heeft eveneens zware schade aan de voorzijde en de as.

Beide bestuurders beschikken over een geldig Surinaams rijbewijs. Het lichaam van Gillermo is afgestaan aan de diepbedroefde nabestaanden, die in 2015 ook al afscheid van de tweelingbroer van Gillermo moesten nemen.