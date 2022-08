Bewoners Sunny Point houden verdachte verkrachting 4-jarig meisje aan

De bewoners van Sunny Point in Suriname, hebben zojuist de verdachte aangehouden die ervan verdacht wordt op maandag 8 augustus een 4-jarig meisje te hebben verkracht.

Volgens de familie is hun dierbare al thuis. Ze is getraumatiseerd door de handeling, die de verdachte in een toilet met het kind pleegde. Gisteren huilde het kind van pijn aan haar geslachtsdeel, toen haar oudere zus haar van achter het huis bij een buurman ophaalde.

Het meisje was met haar 5-jarige broer op het achtererf bezig te spelen. Op een gegeven moment werden ze door de buurjongen geroepen, waarbij hij met het kind naar het toilet ging. Vervolgens stuurde hij de 5-jarige jongen naar huis.

Na enig moment werd het kind door haar zus gezocht, die haar bebloed aantrof. Het kind klaagde van pijn. Toen de zus haar jurk omhoog tilde bleek, dat haar ondergoed bebloed was. Ze zei dat de buurjongen haar pijn heeft gedaan.

De verdachte was na de daad gevlucht. Hij werd vandaag door de bewoners van Sunny Point aangehouden en overgedragen aan de politie van Santodorp die hem in de laadbak van de prowagen afvoerde (foto).