Sayesha Simon eerste winnares Miss Corantijn; ontvangt 1.000 euro van vp

Sayesha Simon is op maandag 8 augustus te Apoera uitgeroepen tot de eerste winnares van de Miss Corantijn. Op de tweede plaats eindigde Alicia de Freitas en Abbygail Ramdayal legde beslag op de derde plaats. Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk was ook aanwezig en heeft gezorgd voor een bedrag van 1.000 euro voor de hoofdprijs en 500 euro voor de tweede alsook de derde plaats.

Voor de gemeenschap van Apoera is het de eerste keer dat zo een evenement is georganiseerd. De omvang van de menigte was een waarlijke bevestiging van het enthousiasme en de honger die de gemeenschap heeft naar deze en andere vormen van jeugdactiviteiten.

Aan deze missverkiezing hebben 14 studenten geparticipeerd, waaronder 5 woonachtig in Guyana, in een van de dorpen langs de Corantijnrivier. De Corantijn-missverkiezing bestond uit een schoonheids- en talentenronde, afgesloten met een vragenronde.

De vp had reeds in een eerder stadium zijn ondersteuning verleend aan de organisatie die hij op 26 juli had ontvangen op zijn kabinet. Tijdens die ontmoeting onder leiding van jeugdvertegenwoordigers Nalisha James en Stefano Corlette was het duidelijk dat de staatsman volledig achter de doelstelling van de organisatie stond. Hij was daarom bijzonder tevreden met deze succesvolle dag die de gemeenschap meteen in de feeststemming in verband met de dag der Inheemsen op 9 augustus heeft gebracht.

Met deze activiteit hebben de jeugdvertegenwoordigers een weg gebaand voor meer jeugdactiviteiten op Apoera. Jongeren van Apoera moeten minder snel uit het dorp wegtrekken of vroegtijdig stoppen met de school. Daarom is het de bedoeling dat alvast de Corantijn-Verkiezing jaarlijks terugkeert.