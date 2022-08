4-jarig meisje verkracht door 21-jarige buurjongen

Een 4-jarig meisje is maandag door haar 21-jarige buurjongen in een toilet verkracht.

Waterkant.Net sprak hierover met een familielid van het kind. Ze vertelde dat het slachtoffer en haar 5-jarige broer op het achterterrein speelden toen de buurjongen hen riep. Hij stuurde de jongen terug naar huis en bracht het meisje S.B. vervolgens naar het toilet.

De 5-jarige jongen liep terug naar huis en vroeg aan zijn zus om eten voor hem te scheppen. Na enige tijd vroeg de zus waar S.B. was, waarop de jongen zei dat ze bij de buurjongen was achtergebleven.

De oudere zus begaf zich naar de woning van de buurjongen en zag dat het meisje constant huilde en klaagde van pijn aan haar geslachtsdeel. De zus tilde de jurk van het 4-jarige meisje op en zag bloed aan haar ondergoed. Het meisje gaf aan haar zus te kennen dat de buurjongen haar vagina pijn zou hebben gedaan.

De politie van het ressort werd ingeschakeld en verwees het meisje met een visum naar de Spoedeisende Hulp. Zij is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. De Surinaamse politie is bezig met opsporing van de verdachte.