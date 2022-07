Gewapende rovers drukken keel slapende vrouw dicht

Twee criminelen hebben zaterdag in de vroege ochtend omstreeks 05.15u een overval gepleegd in een woning aan de Beekhuizenweg in Suriname. Volgens verklaring van de 35-jarige bewoonster N.T. was ze alleen thuis en lag ze te slapen, toen iemand haar keel dichtdrukte.

Daardoor schrok ze wakker en zag ze tot haar grote schrik twee mannen gewapend met een vuistvuurwapen voor haar staan. Onder bedreiging van het wapen maakten de daders een geldbedrag, wat sieraden en een mobiele telefoon buit.

De daders hebben het dievenijzer van een keukenraam geforceerd en zich via die ontstane opening toegang tot de woonruimte verschaft. Na de daad verlieten de rovers de plaats via de achterdeur. Ze verlieten te voet en zijn richting Latour gerend.

De politie van Livorno werd hierover op de hoogte gesteld en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.