Nederlandse hoogleraar Overstromingsrisico brengt wateroverlast Suriname in kaart

Vorige maand klopte de Surinaamse overheid aan bij Nederland voor hulp vanwege wateroverlast. Het Nederlandse kabinet reageerde daar op met het inzetten van het Dutch Risk Reduction Team.

De situatie is ernstig omdat ook de Afobaka-dam door de zware regen in Suriname onder druk staat. Om een dambreuk te voorkomen, is het teveel aan water geloosd, wat tot overstromingen leidde in het Brokopondo-district.

Matthijs Kok, hoogleraar Overstromingsrisico aan TU Delft, adviseerde eerder bij overstromingen in New Orleans, Ierland, Bhutan en Vietnam en is onlangs naar Suriname afgereisd om de wateroverlast in kaart te brengen.

Hij zal daar een inventarisatie maken van de problemen en spreekt daartoe met verschillende organisaties, zoals het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing Suriname, het ministerie van Openbare Werken en de Wereldbank.

Zijn onderzoek is mogelijk de opmaat tot inzet van het Dutch Risk Reduction Team, meldt H2O. Of daarna een expertteam aan het werk gaat, wordt besloten na zijn verkenning.