Jongeman op vuilniswagen gewond geraakt bij botsing na inhaalmanoeuvre

Een jongeman die werkzaam was op een vuilniswagen, is in de vooravond gewond geraakt na een aanrijding op de Tjon A Kietweg in Suriname.

Twee jongemannen die achterop de vuilniswagen stonden, waren na 18.00u bezig vuil op te halen toen een grijze auto die achter hen reed de vuilniswagen probeerde in te halen. Op dat zelfde moment was er echter nog een andere auto, die in dezelfde rijrichting ging, aan het inhalen.

Deze tweede auto botste tegen de grijze wagen die vervolgens tegen de vuilniswagen aan kwam, precies op de plek waar een van de jongemannen stond. Hij raakte daarbij gewond. De politie werd ingeschakeld als ook een ambulance.

De gewonde jongeman weigerde echter met de ambulance mee te gaan. De politie schreef vervolgens een geneeskundige verklaring uit, ook wel een visum genoemd. Hiermee kan de jongeman zelf langs de dokter voor eventuele medische behandeling.